В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации

В Гатчинском районе Ленинградской области убили 38-летнего начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дружногорского поселения. Об этом сообщил в среду, 17 мая, источник «Известий».

По данным источника, убийство произошло вечером 16 мая в подъезде жилого дома на Введенской улице.

По словам местного жителя, убийца был одет в камуфляжную форму. Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов задержали 60-летнего подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания.

В конце апреля стало известно, что ФСБ совместно с МВД России раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича.