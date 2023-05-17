ФСБ задержала в ряде регионов 165 подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией выявила 165 подпольных оружейников, у них изъяли почти 400 единиц оружия. Об этом сообщили в среду, 17 мая, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Так, была пресечена противоправная деятельность 165 граждан РФ из 44 регионов, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Донецкой Народной Республике. Они причастны к «модернизации» гражданского оружия в боевое, а также к изготовлению боеприпасов. Процедура проводились в подпольных мастерских, а после шло на продажу. Всего таких мастерских было 40.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Уточняется, что из незаконного оборота изъяли 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производств. В их число вошли три пулемета, 46 автоматов, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов, ПЗРК «Игла», противопехотные мины, гранаты, ракеты и прочее оружие.

Вместе с тем было обнаружено более 59 кг взрывчатых веществ (порох, тротил).

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, уточнили в ведомстве.

Ранее, 7 марта, силовики накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 27 регионах России. По адресам нелегальных оружейников были проведены обыски, в результате которых изъято 118 единиц огнестрельного оружия.