Свыше 1 млн га яровых культур высадили в Тамбовской области

План по севу яровых культур выполнили на 77% в Тамбовской области. Аграрии освоили около 1,1 млн га пашни.

По данным правительства региона, всего под яровые культуры отведено свыше 1,42 млн га полей. Работы по севу яровой пшеницы и ячменя выполнены более чем на 90%. Кроме того, завершена высадка гороха и овса, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». План по севу гороха перевыполнен на 16%, культура заняла площадь 56,4 тыс. га. План по овсу перевыполнен на 6%.

Технические культуры занимают порядка 468 тыс. га полей. Также аграрии высадили сахарной свеклы на 93 тыс. га и подсолнечника на 286 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Тарусском районе Калужской области заложили яблоневый сад интенсивного типа более чем на 11 тыс. деревьев. Они начнут плодоносить в 2024 году.