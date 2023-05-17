На юго-западе Москвы произошла драка с участием 10 человек

Три человека оказались в больнице после массовой драки в Москве, сообщили 17 мая в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в деревне Десна префектуры ТиНАО города Москвы. В драке участвовали 10 человек.

«Между гражданами произошел конфликт на бытовой почве <...> Три человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение», — сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы.

Остальные участники драки с места происшествия скрылись.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 9 мая, на севере Москвы у одного из клубов произошла драка с перестрелкой. В потасовке участвовало около 15 человек. Полиция прибыла на место происшествия и всех задержала.