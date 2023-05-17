На юго-востоке Австралии 45 детей пострадали при столкновении автобуса и грузовика

После столкновения автобуса с грузовиком в Мельбурне на юго-востоке Австралии пострадали 45 учеников начальных классов. Как сообщил телеканал ABC News 16 мая, многие из них сейчас находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Известно, что автобус после столкновения перевернулся. Дети получили множественные ранения и переломы, некоторым потребовалась ампутация конечностей.

Генеральный директор Королевской детской больницы (RCH) Бернадетт Макдональд сообщила, что после аварии в больницу доставили девять детей, некоторых прооперировали. Она также подчеркнула, что в больницу поступили дети от пяти до 11 лет.

Накануне вечером выписали двух детей, семеро остаются в больнице в тяжелом состоянии. Один ребенок находится в реанимации.

Отмечается, что прохожие останавливались, чтобы помочь пострадавшим. Водитель автобуса, несмотря на травму, помог некоторым детям выбраться. Позже он был также госпитализирован.

49-летнему водителю грузовика было предъявлено обвинение по четырем пунктам об опасном вождении, повлекшем за собой серьезные травмы людей.

17 мая в Перу автобус с пассажирами упал с моста в пропасть, по меньшей мере 10 человек погибли. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. Причины произошедшей аварии устанавливаются.