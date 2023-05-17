В ГД предложили сделать бесплатным обучение в вузах супругам участников СВО

В Госдуме РФ предлагают сделать бесплатным обучение в вузах супругам участников специальной военной операции. С такой инициативой на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова обратился депутат Иван Сухарев.

«Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части создания квот на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований для лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с лицами, принимавшими участие в специальной военной операции», — цитирует текст обращения канал RT в материале от 17 мая.

В заявлении депутат заметил, что в соответствии с законодательством дети участников спецоперации имеют право на обучение в вузах по квотам, а для супруг на данный момент льгот нет.

Он подчеркнул, что лица, состоящие в браке с участниками спецоперации, из-за отсутствия супругов в семье вынуждены распределять свою нагрузку по решению бытовых вопросов и пересматривать планы, в том числе касающиеся обучения.

Ранее, 16 мая, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак заявил, что рабочая группа по вопросам, касающимся спецоперации на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Стандарт будет включать 20 видов поддержки, которые сможет получить военный вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

Ранее, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин на встрече с Андреем Турчаком поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации по защите Донбасса. Зампредседателя Совфеда выступил с инициативой «провести точечную законодательную работу» и уравнять положение всех участников специальной военной операции.

В декабре прошлого года российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, которые подписали контракт в период СВО.