Устроивший перестрелку возле школы под Бишкеком террорист уничтожен

Вооруженный террорист, устроивший перестрелку возле школы в селе Дмитриевка, был уничтожен силовиками. Об этом в среду, 17 мая, сообщает пресс-служба МВД Киргизской Республики в своем Telegram-канале.

Уточняется, что во время задержания он оказал вооруженное сопротивление. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

О перестрелке вооруженной группы в селе Дмитриевка, расположенной в 30 км от Бишкека, стало известно ранее этим же днем. Во время специальной операции по захвату были ранены двое силовиков.