В Индийском океане перевернулось китайское рыболовное судно с 39 людьми на борту

В центральной части Индийского океана перевернулось китайское рыболовное судно, в результате чего была потеряна связь с 39 людьми на борту. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что на борту находились 17 граждан КНР, столько же индонезийцев и пятеро филиппинцев. Сейчас все они числятся пропавшими без вести, спасатели ведут поисковые работы.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился направить дополнительные силы к месту происшествия и скоординировать международную поисково-спасательную операцию.

16 мая бегемот врезался в лодку, плывшую по реке Шир в Малави. В результате происшествия погиб младенец, 23 человека пропали без вести.