На 36-м км МКАД частично перекрыли движение из-за ДТП

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 36-го км МКАД (перед развязкой с Варшавским шоссе), из-за чего пришлось частично перекрыть движение транспорта на участке. Об этом утром 17 мая сообщил столичный департамент транспорта.

На видео можно заметить, как на одной из полос стоит автомобиль. Его на скорости задевает другой, разворачивается и отлетает на другую полосу. То же самое происходит и со вторым участником ДТП.

«На место прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено: перекрыты три полосы из пяти», — сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

Ночью 17 мая на 26-м км МКАД две «Газели» попали в аварию из-за сломанной «Оки». Легковушка встала на «аварийке», а грузовики не успели затормозить.