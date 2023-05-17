ООН выступила против терактов после слов главы ГУР Украины Буданова об убийствах россиян
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- ООН выступила против терактов после слов главы ГУР Украины Буданова об убийствах россиян
ООН выступает против любых террористических актов. Об этом во вторник, 16 мая, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя высказывание главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о терактах против граждан РФ.
«Я не видел цитату. Я не могу говорить о правдивости этого. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов во всем мире», — сказал Дюжаррик во время брифинга.
Речь идет о заявлении главы ГУР 16 мая во время интервью блогеру Сергею Иванову. Буданов, отвечая на вопрос о возможностях украинской разведки, сказал, что его структура причастна к терактам «против ряда медийных лиц в России».
Ранее, 8 мая, в интервью для Yahoo News Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева. После такого заявления заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Пател сказал, что США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то россияне или украинцы.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.
15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина и гибель его соратника.
До этого, 26 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Украины Владимира Зеленского ответить за планирование покушений на журналистов в России. Он добавил, что Киев сначала развязал войну против собственного народа, а затем перешел к терактам против мирных граждан других государств.
Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент страны Владимир Путин заявил, что подготовка покушений на российских журналистов — это террор. Как указал глава государства, к таким методам западные страны решили прибегнуть после проигрыша в информационной войне.