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ООН выступила против терактов после слов главы ГУР Украины Буданова об убийствах россиян

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ООН выступает против любых террористических актов. Об этом во вторник, 16 мая, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя высказывание главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о терактах против граждан РФ.

«Я не видел цитату. Я не могу говорить о правдивости этого. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов во всем мире», — сказал Дюжаррик во время брифинга.

Речь идет о заявлении главы ГУР 16 мая во время интервью блогеру Сергею Иванову. Буданов, отвечая на вопрос о возможностях украинской разведки, сказал, что его структура причастна к терактам «против ряда медийных лиц в России».

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Ранее, 8 мая, в интервью для Yahoo News Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева. После такого заявления заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Пател сказал, что США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то россияне или украинцы.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.

15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина и гибель его соратника.

До этого, 26 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Украины Владимира Зеленского ответить за планирование покушений на журналистов в России. Он добавил, что Киев сначала развязал войну против собственного народа, а затем перешел к терактам против мирных граждан других государств.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент страны Владимир Путин заявил, что подготовка покушений на российских журналистов — это террор. Как указал глава государства, к таким методам западные страны решили прибегнуть после проигрыша в информационной войне.

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