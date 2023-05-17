Возле школы под Бишкеком произошла перестрелка

Группа вооруженных людей устроила перестрелку возле школы в селе Дмитриевка, расположенном в 30 км от Бишкека. Об этом в среду, 17 мая, сообщил «Sputnik Кыргызстан».

Сейчас на месте работают правоохранители. В связи с проведением специальной операции по захвату вооруженной группы село перекрыли с двух сторон.

Уточняется, что двое силовиков получили ранения.

12 мая в Ангарске несколько человек устроили конфликт со стрельбой в одном из баров города. В ходе потасовки один из участников выстрелил из травматического пистолета.