Российские фокусники установили мировой рекорд по скорости переодевания

Фокусники из Архангельской области Илья Рыжков и Наталья Хазина установили новый мировой рекорд по скорости переодевания. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает агентство «Регион 29».

Иллюзионисты проявили свои таланты во время фестиваля «Золотой слон» в Испании — россиянам удалось сменить 30 нарядов за 39 секунд. Таким образом дуэт прошел в финал фестиваля, попав в число 13 лучших артистов мира.

«Нас высоко оценили зрители и международное жюри. Мы делаем то, что умеем, и получаем от этого огромное удовольствие. А когда артист любит то, что он делает, зритель отвечает ему тем же», — цитирует слова одного из фокусников агентство.

6 апреля сообщалось, что российский атлет Денис Вовк вручную передвинул самолет весом 32 т и установил мировой рекорд. Самолет Sukhoi Superjet 100 он передвинул на 10 м за 42 с.