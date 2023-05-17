Kyodo узнало о призыве Китая к посольствам прекратить пропаганду поддержки Украины

Китай обратился к иностранным посольствам и международным организациям, расположенным в Пекине, с просьбой не использовать стены своих зданий для «политической пропаганды». Об этом сообщило агентство Kyodo во вторник, 16 мая, со ссылкой на источники.

Такая мера могла стать реакцией на проукраинские плакаты на стенах дипмиссий, выражающие солидарность с Украиной на китайском и английском языках. В уведомлении МИД КНР от 10 мая содержится призыв не использовать внешние стены своих зданий для пропаганды и «избегать провоцирования конфликтов между государствами».

По данным агентства, этот запрет вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других регионов. Странами, посольства которых отличились приверженностью к поддержке Украины, оказались Канада, Германия и Польша. При этом уведомление, предположительно, было разослано во все дипломатические миссии.

Европейский дипломат подверг критике позицию Китая, заявив, что нет никаких разумных оснований препятствовать выражению государством своих намерений и что они не будут соблюдать уведомление.

В феврале 2023 года Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о непредвзятой позиции Пекина по урегулированию кризиса на Украине. Она высоко оценила искреннюю готовность Китая внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.