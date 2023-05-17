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Медведев одолел Зверева и возглавил турнирную таблицу ATP Masters в Риме

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fabrizio Corradetti
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Россиянин Даниил Медведев 16 мая обыграл немца Александра Зверева в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме.

Встреча закончилась победой Медведева (6:2, 7:6 (7:3) и его выходом в четвертьфинал турнира. Кроме того, россиянин набрал 3 660 очков, что позволило сместить действующего лидера турнира испанца Карлоса Алькараса (3 455), сообщил «Спорт-Экспресс».

Турнир в Риме завершится 21 мая, его призовой фонд превышает €7,7 млн.

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16 мая российский теннисист Андрей Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», проиграв немцу Яннику Ханфманну. Игра длилась 2 часа 35 минут.

Ранее, 14 мая, Медведев одержал первую победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори в матче второго круга турнира. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2.

29 апреля Медведев также победил итальянского теннисиста Андреа Вавассори со счетом 6:4, 6:3 в турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

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