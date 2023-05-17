Военнослужащий оценил долю украинской артиллерии в числе целей «Ураганов» в 80%

Большинство (80%) целей расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» — это украинская артиллерия. Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал кадры работы российских военных в среду, 17 мая.

«У нас цели в основном — 80% — это артиллерия противника, дальность у нас позволяет работать. Поэтому нас — нашу батарею — применяют для контрбатарейной борьбы. И 20% примерно где-то — это различные цели: пехота укрытая, открытая; техника в районах сосредоточения, на марше, на выдвижении», — рассказал военнослужащий с позывным Иртыш.

Корректируют артиллеристов разведчики. Они находятся в отдалении, сразу говорят о попаданиях и о том, как изменить направление стрельбы.

«После работы по цели мы уходим вот в такую перекрытую щель. Здесь спокойно может человек шесть разместиться. Если ударными темпами не спать, то дня за четыре, за три, в принципе, можно ее оборудовать», — рассказал военнослужащий с позывным Апостол.

Длина боевой машины — 10 м, вес — 20 т, из-за чего расчет старается оперативно отработать по противнику и покинуть огневую позицию, чтобы остаться незамеченным для противника.

Ранее, 16 мая, расчеты РСЗО «Ураган» Западного военного округа выполнили огневые задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации. «Ураганы» способны поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км.

27 апреля расчеты РСЗО «Ураган» Центрального военного округа поразили цели ВСУ. Как рассказал наводчик «Урагана», благодаря машине «всё получается быстро и слаженно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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