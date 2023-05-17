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Новый штамм коронавируса станет доминирующим в Москве уже к началу июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Расчеты математической модели распространения COVID-19, разработанной в Институте проблем передачи информации РАН, показывают, что подвид коронавируса, получивший название «Арктур» и обнаруженный в нашей стране в апреле, захватит большую часть инфицированных к началу июля.

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К началу осени он полностью вытеснит ставшие доминирующими раннее штаммы «Омикрона». При этом распространение «Арктура» не приведет к заметному росту новых случаев заражения. Максимальный подъем ожидается в середине октября, когда этот показатель достигнет 2,5 тыс. случаев в сутки.

«Штамм «Арктур» довольно быстро, к июлю, станет доминирующим. В расчетах я исходил из того, что он в 1,66 раза более заразен, чем его предшественник — вариант «Омикрона» XBB», — сказал научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Соколов.

Как рассказал «Известиям» разработчик модели, на ее основе можно сделать и некоторые другие заключения об особенностях развития эпидемии. Например, в случае увеличения базового репродуктивного числа (количество людей, которых в среднем заражает один инфицированный) больше четырех, на смену волнам, которые описывают рост числа новых случаев инфекции, постепенно приходит прямая линия, отражающая стабильный уровень заболеваемости. Он сохраняется надолго.

Такую форму график приобретает, потому что для поддержания равновесия коллективный иммунитет должен быть близок к 100%. На данный момент статистика подтверждает эту гипотезу.

Также анализ модели показывает, что серьезную угрозу возникновение новых штаммов будет нести, только если они будут вызывать тяжелые симптомы. Если иммунитет от предшествующих типов остается эффективным против нового варианта, то большая часть переболевших сохраняет защиту после болезни. Например, волна января–апреля 2023 года дала высокий уровень иммунитета, поэтому «Арктур» не спровоцирует резкий рост числа инфицированных.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 10:00 17 мая:

Король «Арктур»: новый штамм начнет доминировать в Москве к июлю

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