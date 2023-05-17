На МКАД две «Газели» попали в ДТП из-за сломанной «Оки»

На 26-м км МКАД две «Газели» попали в аварию из-за сломанной «Оки», о чем стало известно 17 мая.

По информации «Известий», легковушка встала на аварийке, а грузовики не успели затормозить. Так, одна «Газель» на скорости около 90 км/ч влетела в отбойник, а вторая — в противоположную сторону.

«Заглохли в третьем ряду, пытались завестись минуты две. Стояли сразу с аварийкой. Попытки завестись не увенчались успехом, пошли выставлять аварийный знак. В итоге одна «Газель» влетела в другую, та по инерции отлетела в сторону. Если бы они влетели в нас, я бы сложился пополам», — рассказал водитель «Оки» Глеб.

По его словам, на переднем сидении в отлетевшей в сторону «Газели» находились шесть человек. В результате аварии пострадал водитель грузовика, влетевшего в отбойник. Его извлекали из кабины спасатели и передали медикам.

Ранее, 16 мая, на Каширском шоссе в Москве после ДТП легковушка перевернулась и врезалась в пассажирский автобус. Никто из пассажиров в аварии не пострадал, водителям медицинская помощь также не понадобилась.