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Министерство культуры оценило помощь театрам ЛДНР в 130 млн рублей
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Министерство культуры оценило помощь театрам ЛДНР в 130 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова
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Во вторник, 16 мая, стартовала всероссийская акция «Общая сцена». По этой программе прославленные театральные коллективы делятся с коллегами из учреждений культуры новых территорий России сценическими средствами из собственных запасов. Костюмы, реквизит, бутафория, мебель, музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование и даже зрительские кресла отправятся в Донбасс.

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Руководство театров Донецка, Луганска и Макеевки приехали в Москву, чтобы забрать дары столичных коллег. На встречу с представителями «Донбасс Оперы» в Большой театр прибыла министр культуры России Ольга Любимова.

«В первом этапе акции принимает участие 13 театров Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. Среди них Большой, Малый, Театр Вахтангова, МХТ имени Чехова, «Сатирикон», Театр Наций, БДТ, Александринка», — сказала Ольга Любимова.

К себе в запасники приглашают также театры Подмосковья, Екатеринбурга. А Новосибирский театр оперы и балета уже анонсировал щедрый дар. Как рассказала «Известиям» Ольга Любимова, он предназначается для «Донбасс Оперы».

«В сентябре НОВАТ передает «под ключ» балет «Щелкунчик». Мы все знаем, что этот спектакль любит зритель, на него приходят всей семьей. Это очень важно, чтобы «Щелкунчик» был в репертуаре Донецкого театра. Три месяца до Нового года артисты смогут репетировать в новых декорациях и костюмах. А к концу декабря представят зрителям большую, долгожданную премьеру», — поделилась Ольга Любимова.

В рамках акции «Общая сцена» в ЛДНР отправятся фуры с 1,5 тыс. единиц театрального реквизита. Министерство культуры оценило помощь в 130 млн рублей.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 17 мая 10:00:

Выйти на «Сцену»: столичные театры поделились с коллегами из ЛДНР

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