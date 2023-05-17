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Инвестор Роджерс назвал последствия огромного госдолга США для доллара

Инвестор Роджерс: доллар США утрачивает статус лидирующей валюты в мире
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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США являются крупнейшей страной-должником в истории, в том числе поэтому люди начинают отказываться от использования доллара, заявил 17 мая американский инвестор Джим Роджерс.

По его словам, нарастающие риски возникновения проблем у американской валюты ставят под сомнение целесообразность ее использования. Кроме того, доллар как международная валюта должен быть абсолютно нейтральным.

«Сейчас Вашингтон меняет правила игры, и если они разозлятся на вас, они могут вас отключить. Теперь многие среди друзей Америки ищут что-то, что могло конкурировать с долларом. И этот процесс ускоряется, поскольку многие партнеры США беспокоятся о том, что с ними может что-то случиться», — рассказал инвестор в беседе с «РИА Новости».

Роджерс отметил, что равнозначной альтернативы или конкурента доллару нет. Разве что китайский юань, но тот не является полностью свободно конвертируемой валютой.

«Это [замена доллара другой валютой] произойдет. Это всегда происходило. И время Америки подойдет к концу. Время американского доллара подходит к концу», — резюмировал инвестор свой прогноз о будущем доллара.

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10 мая инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис в видео для YouTube-канала Red Pilled TV заявил, что антироссийские санкции не нанесли ожидаемого ущерба Москве, однако подтолкнули другие страны к отказу от доллара. Он отметил, что позиции доллара на международной арене серьезно пошатнулись.

В апреле издание Business Insider писало, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. По данным МВФ, влияние этой валюты в мире в виде основной резервной ослабевает, так как центробанки разных стран перераспределяют свои активы, переключаясь на юань, крону и южнокорейскую вону.

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