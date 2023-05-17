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Бывшие сотрудники ИМТК рассказали детали махинаций руководства по отмыву средств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Руководство Института международных транспортных коммуникаций (ИМТК) Университета путей сообщения отмывало бюджетные средства за счет возврата выписанных сотрудникам премий. Детали махинаций рассказали «Известиям» во вторник, 16 мая, бывшие работники ИМТК.

«Они назначали мне стимулирующую надбавку… Когда я в первый раз это увидела, то сразу обратилась к нашему бухгалтеру Смоляковой. Она мне в лоб сказала перевести сумму ей на карточку», — поделилась экс-сотрудница ИМТК Алена Акимова.

Женщина работала старшим преподавателем несколько лет и со схемой возврата уплаченной премии столкнулась за это время не раз. Осознав, что стала невольным участником преступной деятельности, Акимова обратилась в правоохранительные органы.

«Лично я переводила бухгалтеру, но есть другие сотрудники, которые переводили деньги замдиректора или директору, секретарю. Эта махинационная схема у них стоит на потоке… Сумма лавировалась от 20 до 130 тыс. рублей в месяц», — добавила Алена.

Подобную историю рассказала еще одна бывшая сотрудница ИМТК, пожелавшая не раскрывать свою личность. Ей два раза приходилось возвращать премии на личный счет директора Ирины Карапетянц. Первый случай произошел еще в 2018 году.

«Буквально через полчаса, как пришли деньги, поступил звонок от секретаря с просьбой подойти к директору. И директор мне заявила, что на мою карту поступила сумма в размере 85 тыс., и я должна перевести ей по карте 65 тыс. рублей», — рассказала экс-сотрудница.

По ее словам, Карапетянц заявила, что средства нужно направить на участие в конкурсах и закупку аппаратуры. Однако деньги необходимо было перечислить именно на карту директора.

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Ранее этим же днем, 16 мая, стало известно, что в ИМТК организовали проверку из-за подозрения руководства в мошенничестве в особо крупном размере. В махинационной схеме могли быть замешаны сотрудники одной из кафедр, а также другие работники организации, в том числе советник по безопасности. Подозреваемые опрошены, свою вину не признают.

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