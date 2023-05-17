В СБ ООН указали на контакты с МАГАТЭ по безопасности АЭС на Украине
Швейцария и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) интенсифицировали в мае контакты по теме обеспечения безопасности атомных электростанций (АЭС) на Украине. Об этом сообщил руководитель пресс-службы постоянного представительства Швейцарии в ООН Пьер Гобе 16 мая.
«Контакты между Швейцарией и МАГАТЭ по тематике безопасности атомных электростанций на Украине действительно интенсифицировались с того момента, как Швейцария заняла пост председателя СБ ООН», — сказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос, планируется ли заседание Совбеза по плану МАГАТЭ по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
Ранее, 12 мая, стало известно, что к концу мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представит Совбезу ООН проект соглашения с РФ и Украиной по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Среди прочего соглашение предусматривает запрет на ведение огня по Запорожской АЭС и с ее территории, отмечается в материале агентства.
7 мая Гросси заявил, что эксперты агентства обеспокоены всё более непредсказуемой и «потенциально опасной» ситуацией на ЗАЭС.
До этого, 5 мая, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа объявлял об опасности прорыва дамбы Каховского водохранилища из-за высокого уровня воды. Территорию ЗАЭС и ближайших населенных пунктов могло затопить, и это могло создать проблемы с эксплуатацией станции и риски для ядерной безопасности.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.
Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.