Реклама
Прямой эфир
Армия
Начштаба рассказал о работе четырех братьев в расчете гаубицы «Гиацинт-Б»
Мир
В Красном Кресте выступили за более широкий доступ к пленным и гражданским лицам
Мир
В Портленде произошел мощный пожар в жилкомплексе
Общество
«Известия» показали кадры с места пожара в квартире в Санкт-Петербурге
Мир
Спикер Маккарти прокомментировал ход переговоров о повышении потолка госдолга США
Мир
Посол Индонезии заявил об отсутствии планов вводить квоты для туристов
Общество
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными
Спорт
Теннисист Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
Мир
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Мир
NBC узнал об отмене поездки Байдена в Австралию из-за госдолга США
Общество
Эксперт предупредил о нехватке денег в регионах для решения проблем с бездомными животными
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 17 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью температура снизится до +7 градусов.

Прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на южный со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление остается повышенным — 754 мм ртутного столба.

Пламени привет: грозят ли России масштабные торфяные пожары
Засушливое лето может увеличить риски возникновения чрезвычайных ситуаций

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 16 мая заявил, что в столице фактически наступило лето. Дальше, по его словам, будет теплее.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 15 мая предупредил, что в первой половине начавшейся недели москвичей ожидает повышение атмосферного давления.

После 17 мая, по его прогнозу, давление нормализуется и будет около или чуть выше нормы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023