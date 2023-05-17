Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков
Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 17 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.
В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью температура снизится до +7 градусов.
Прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на южный со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление остается повышенным — 754 мм ртутного столба.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 16 мая заявил, что в столице фактически наступило лето. Дальше, по его словам, будет теплее.
При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 15 мая предупредил, что в первой половине начавшейся недели москвичей ожидает повышение атмосферного давления.
После 17 мая, по его прогнозу, давление нормализуется и будет около или чуть выше нормы.