Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков

Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 17 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью температура снизится до +7 градусов.

Прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на южный со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление остается повышенным — 754 мм ртутного столба.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 16 мая заявил, что в столице фактически наступило лето. Дальше, по его словам, будет теплее.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 15 мая предупредил, что в первой половине начавшейся недели москвичей ожидает повышение атмосферного давления.

После 17 мая, по его прогнозу, давление нормализуется и будет около или чуть выше нормы.