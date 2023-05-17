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В Эстонии заявили об отсутствии у ЕС единой позиции по поводу помощи Украине

Эстонский политолог Райк: Евросоюз постоянно спорит по поводу военной помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Master Sgt. Matthew Plew
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Единство западных стран в вопросе военной помощи Украине отсутствует, Евросоюз устал ее поддерживать. Об этом заявила директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк в своем Twitter.

По словам политолога, Запад постоянно ведет споры по поводу степени и скорости военной поддержки Украины, ожидаемого исхода конфликта и влияния его на политику европейских стран. Она раскритиковала тех, кто сомневается в возможности Киева преуспеть на поле боя и предлагает поэтому сократить поставки.

Райк добавила, что такая позиция определяется нежеланием западных стран «провоцировать Кремль».

«Страх перед Россией продолжает формировать позицию НАТО по Украине. Во-первых, желание не провоцировать Россию слишком сильно, поскольку в конечном итоге нам нужно договориться с ними по вопросам европейской безопасности», — говорится в посте Райк от 14 мая.

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16 мая Politico сообщило, что американское финансирование военной помощи Украине может иссякнуть к середине лета. Как говорится в материале, из $48 млрд, одобренных конгрессом в декабре, осталось $6 млрд, что «вызывает опасения» у законодателей по вопросу дальнейших планов Белого дома.

14 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС тратит на поддержку Украине десятки миллиардов долларов. Он добавил, что страна в финансовом плане уже не существует, и как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится.

Первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа в ответ на это сказал, что Европа не может перестать финансировать Украину, потому что в таком случае это будет означать политическое поражение руководителей европейских стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

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