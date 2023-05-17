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Начштаба рассказал о работе четырех братьев в расчете гаубицы «Гиацинт-Б»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Четверо бойцов — родных братьев состоят в одном расчете 152-миллиметровой артиллерийской установки «Гиацинт-Б» Западного военного округа, в составе которого уничтожают огневые позиции и живую силу противника в зоне спецоперации. Их историю 17 мая представило Минобороны РФ.

«Как пришли повестки, мы приехали в военкомат. Старший пошел добровольно с нами. Мы бы и втроем справились. Но он не стал бросать нас. Мы и в детстве друг от друга никуда. Также и на работе работали всегда вместе», — рассказал один из братьев, наводчик орудия «Гиацинт-Б» с позывным Весна.

По словам начальника штаба артиллерийской батареи с позывным Амур, чувство единства и родства придает сил и веру, что помогает братьям раз за разом вносить весомый вклад в успешное выполнение каждой задачи. Братья постоянно работают вместе. Всё делают вместе. Служба проходит вместе.

«Они парни взаимозаменяемые. Каждый может выполнить функцию любого. И в работе себя показали как очень слаженный расчет, потому что родственная связь чувствуется. Веселые, неунывающие, в меру с юмором, исполнительные, трудолюбивые. И выполняют огневые задачи по специальности, которая у них сейчас. Слаженный, боевой, четкий, точный и уверенный расчет, который свою работу делает на отлично», — охарактеризовал работу четверки бойцов Амур.

В ходе выполнения боевых задач братья-артиллеристы выполнили нацеливание орудия и беглым огнем нанесли удары по выявленным огневым позициям и скоплению живой силы националистов Украины. Через несколько секунд после выстрелов расчет уходит в укрытие, в блиндаж.

Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий. Всё происходит очень быстро — между выстрелами не больше минуты, пояснили в Минобороны.

Пушка стреляет на расстояние до 30 км. Боеприпасы для «Гиацинта» перемещают только на руках, хотя вес каждого — порядка 50 кг, за стальным корпусом — мощная начинка. Расчеты буксируемых 152-миллиметровых гаубиц в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника.

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Днем ранее, 16 мая, российские расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Западного военного округа показали выполнение огневых задач по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации.

«Ураганы» способны поражать различные цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км. Однако на такой дальности полета обязательно учитывать не только траекторию, но и погоду.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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