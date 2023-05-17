Реклама
Прямой эфир
Армия
Начштаба рассказал о работе четырех братьев в расчете гаубицы «Гиацинт-Б»
Мир
В Красном Кресте выступили за более широкий доступ к пленным и гражданским лицам
Мир
В Портленде произошел мощный пожар в жилкомплексе
Культура
Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль
Армия
Минобороны показало вылет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне СВО
Спорт
Медведев одолел Зверева и возглавил турнирную таблицу ATP Masters в Риме
Мир
Kyodo узнало о призыве Китая к посольствам прекратить пропаганду поддержки Украины
Общество
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными
Культура
Майкл Дуглас получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Армия
Военнослужащий оценил долю украинской артиллерии в числе целей «Ураганов» в 80%
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды на позиции ВСУ
Культура
Министерство культуры оценило помощь театрам ЛДНР в 130 млн рублей
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков

Майкл Дуглас получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

0
Фото: REUTERS/ABACAPRESS.COM/David Niviere
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Майкл Дуглас в день открытия Каннского кинофестиваля получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в знак признания его феноменальной карьеры, которая берет начало в 1966 году, и вклада в кинематограф.

Дуглас прибыл на красную ковровую дорожку с супругой — актрисой Кэтрин Зетой-Джонс и их 20-летней дочерью Кери. По замечаниям прессы, выглядел 78-летний Дуглас элегантным, открытым и счастливым. Он охотно позировал фотографам, улыбался и шутил.

«Я правда удивлен, как мне удалось продержаться так долго. 76 лет [Каннскому кинофестивалю]? Да я даже старше фестиваля!» — приводит реплику шутника-Дугласа британская Metro.

В копилку наград актер собрал, кроме прочего, два «Оскара», пять «Золотых глобусов», а теперь добавил и «Золотую пальмовую ветвь». В феврале Дуглас представил очередную картину со своим участием — «Человек-муравей и Оса: Квантомания», где сыграл доктора Хэнка Пима. Нехарактерная для него роль и кино особенно ценны актеру.

«Я думаю, что картины о Человеке-муравье во многом отсылают к семье, что привносит в образ этих суперсильных персонажей Marvel некоторую трогательную уязвимость. Хотя это и опасность в некотором роде. А юмор — это всегда приятно», — говорил Дуглас перед премьерой.

По его мнению, для актера, в фильмографии которого в основном триллеры и боевики, сыграть в кино для зрителей всех возрастов — отличный опыт.

76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.

Не канут в ленту: какие фильмы с Каннского фестиваля выйдут в России
На главном мировом киносмотре не обошлись без русских режиссеров и продюсеров

О выдвижении Майкла Дугласа на получение почетной «Золотой пальмовой ветви» в Каннах стало известно в начале мая. Награду присуждают артистам в знак признания карьеры и личного вклада в кинематограф.

3 апреля сообщалось, что на Каннском кинофестивале в 2023 году пройдет премьера пятой части франшизы фильмов об Индиане Джонсе. Главную роль археолога-исследователя вновь исполнил Харрисон Форд.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023