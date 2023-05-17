Майкл Дуглас получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Американский актер Майкл Дуглас в день открытия Каннского кинофестиваля получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в знак признания его феноменальной карьеры, которая берет начало в 1966 году, и вклада в кинематограф.

Дуглас прибыл на красную ковровую дорожку с супругой — актрисой Кэтрин Зетой-Джонс и их 20-летней дочерью Кери. По замечаниям прессы, выглядел 78-летний Дуглас элегантным, открытым и счастливым. Он охотно позировал фотографам, улыбался и шутил.

«Я правда удивлен, как мне удалось продержаться так долго. 76 лет [Каннскому кинофестивалю]? Да я даже старше фестиваля!» — приводит реплику шутника-Дугласа британская Metro.

В копилку наград актер собрал, кроме прочего, два «Оскара», пять «Золотых глобусов», а теперь добавил и «Золотую пальмовую ветвь». В феврале Дуглас представил очередную картину со своим участием — «Человек-муравей и Оса: Квантомания», где сыграл доктора Хэнка Пима. Нехарактерная для него роль и кино особенно ценны актеру.

«Я думаю, что картины о Человеке-муравье во многом отсылают к семье, что привносит в образ этих суперсильных персонажей Marvel некоторую трогательную уязвимость. Хотя это и опасность в некотором роде. А юмор — это всегда приятно», — говорил Дуглас перед премьерой.

По его мнению, для актера, в фильмографии которого в основном триллеры и боевики, сыграть в кино для зрителей всех возрастов — отличный опыт.

76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.

О выдвижении Майкла Дугласа на получение почетной «Золотой пальмовой ветви» в Каннах стало известно в начале мая. Награду присуждают артистам в знак признания карьеры и личного вклада в кинематограф.

3 апреля сообщалось, что на Каннском кинофестивале в 2023 году пройдет премьера пятой части франшизы фильмов об Индиане Джонсе. Главную роль археолога-исследователя вновь исполнил Харрисон Форд.