Спасатели Калининградской области вызволили аиста из опоры освещения

В Калининградской области сотрудники МЧС России спасли аиста, застрявшего в опоре освещения. Об этом сообщило ведомство 16 мая.

Очевидцы передали информацию о застрявшем у федеральной трассы в опоре освещения аисте в службу спасения. При помощи автолестницы сотрудники МЧС поднялись к птице и освободили ее из железных оков.

«Аист повредил крыло и был так измучен, что даже не сопротивлялся спасателям. Сейчас птица в безопасности, для оказания дальнейшей помощи ее передали сотрудникам института «Биосфера Балтики», — добавляется в публикации в Telegram-канале регионального министерства.

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