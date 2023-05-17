Реклама
Прямой эфир
Общество
Найдено пророчество Жириновского о будущем России
Экономика
Дольщиков освободят от НДФЛ
Интернет и технологии
Google начнет удалять неактивные аккаунты
Общество
Росгранстрой сообщил о модернизации пункта пропуска в Забайкалье
Мир
Опубликованы кадры экстрадиции из Греции в РФ осужденного на 11 лет за убийство
Экономика
МИД назвал соблюдение российских интересов основой решения по судьбе зерновой сделки
Спорт
Казанский УНИКС впервые победил в баскетбольной Единой лиге ВТБ
Спорт
Теннисист Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
Мир
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Мир
NBC узнал об отмене поездки Байдена в Австралию из-за госдолга США
Мир
Эрдоган отметил рекордную явку на выборах президента Турции
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Мир
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины о терактах против россиян

Два автомобиля объявлены в розыск после массовой драки в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два автомобиля — Infiniti и Lada Priora — разыскиваются после массовой разборки на юго-западе Москвы. По данным «Известий», в конфликте участвовали 15 человек, есть пострадавшие.

Ссора между несколькими людьми началась еще утром на одной из парковок в Новой Москве. Вечером там же образовалась уже толпа для потасовки.

«Граждане, находящиеся в автомобилях, нанесли огнестрельное ранение в одного из участников разборок», — рассказал источник «Известий».

Известно как минимум о двоих пострадавших в ходе разборок. Один человек попал в больницу с огнестрельным ранением, второй — с ножевой раной в животе.

Бить или не бить: штрафы за драки хотят повысить в пять раз
Поможет ли это предотвратить нарушения закона

Ранее, 9 мая, на севере Москвы у одного из клубов произошла драка с перестрелкой. По информации источника «Известий», в потасовке приняли участие около 15 человек, кто-то из людей стрелял. Полиция задержала правонарушителей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023