Два автомобиля объявлены в розыск после массовой драки в Москве

Два автомобиля — Infiniti и Lada Priora — разыскиваются после массовой разборки на юго-западе Москвы. По данным «Известий», в конфликте участвовали 15 человек, есть пострадавшие.

Ссора между несколькими людьми началась еще утром на одной из парковок в Новой Москве. Вечером там же образовалась уже толпа для потасовки.

«Граждане, находящиеся в автомобилях, нанесли огнестрельное ранение в одного из участников разборок», — рассказал источник «Известий».

Известно как минимум о двоих пострадавших в ходе разборок. Один человек попал в больницу с огнестрельным ранением, второй — с ножевой раной в животе.

Ранее, 9 мая, на севере Москвы у одного из клубов произошла драка с перестрелкой. По информации источника «Известий», в потасовке приняли участие около 15 человек, кто-то из людей стрелял. Полиция задержала правонарушителей.