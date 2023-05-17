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В Красном Кресте прокомментировали зерновую сделку

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Международный комитет Красного Креста (МККК) приветствует каждый шаг по облегчению продовольственного кризиса и решению продовольственной безопасности. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов, комментируя зерновую сделку.

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«Сегодня мир тесно связан. И с началом конфликта вопросы продовольственной безопасности стали еще острее. Для нас каждый шаг, который может облегчить эту ситуацию и решить этот кризис, приветствуется», — ответил он на вопрос о возможном продлении соглашения.

Глава московской делегации напомнил, что представители Красного Креста работают и в более уязвимых регионах, которые помимо экономических и социальных трудностей столкнулись с проблемами с получения продовольствия.

«Коллеги, которые работают на континентах Африки и Азии, констатируют сложности там. Поэтому если есть позитивные шаги, связанные с поставками продовольствия, то мы их приветствуем», — заключил он.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии о продлении зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая. Консультации ожидаются в Стамбуле в ближайшие дни.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание, что Москва не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки. Сдвигов в рамках второй части пакетной сделки в течение года нет.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Ихтияра Асланова «Известиям»:

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