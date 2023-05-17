В Красном Кресте выступили за более широкий доступ к пленным и гражданским лицам

Международный комитет Красного Креста (МККК) выступает за предоставление ему более широкого доступа не только к военнопленным, но и к нуждающимся гражданским лицам в зоне СВО. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов.

«К сожалению, мы оказываем поддержку не всем, потому что линия соприкосновения очень длинная, она проходит через четыре региона. Но сейчас мы ведем диалог с властями с обеих сторон, чтобы иметь доступ к затрудненным местам, где гражданские люди нуждаются в гуманитарной помощи», — отметил Ихтияр Асланов.



Он напомнил, что организация также посещает военнопленных по обе стороны конфликта. Для улучшения ситуации Красный Крест проводит дискуссию с Москвой и Киевом.

«Это очень сложный вопрос. Договариваемся о более широком и регулярном доступе МККК к военнопленным», — резюмировал Ихтияр Асланов.



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Ихтияра Асланова «Известиям»:

«Договариваемся о более широком доступе МККК к военнопленным»