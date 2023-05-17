Порядка 1 тыс. сотрудников Красного Креста работают по обе стороны конфликта в зоне СВО

Сейчас в общей сложности примерно 1 тыс. сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) работает по обе стороны от линии соприкосновения в рамках своей гуманитарной миссии. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов.

«К счастью, ни раненых, ни тем более погибших среди моих коллег из комитета нет. МККК имеет сотрудников как в Луганске и Донецке, так и на территориях, подконтрольных Украине. В общей сложности порядка 1 тыс. сотрудников МККК находятся по обе стороны от линии соприкосновения», — сказал он.



Сотрудники Красного Креста, которые работают на указанных территориях, чувствуют гуманитарные вызовы на себе, отметил Ихтияр Асланов. По его словам, представителям организации приходится самим укрываться в подвалах, потому что иногда это остается единственным безопасным местом.



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Ихтияра Асланова «Известиям»:

«Договариваемся о более широком доступе МККК к военнопленным»