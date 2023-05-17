Живого мужчину извлекли из-под завалов через три месяца после землетрясения в Сирии

Сильно истощенный, но живой мужчина был извлечен спасателями из-под завалов спустя почти три месяца после землетрясения в Сирии, сообщил 16 мая портал Akhbar.fouri.

На распространенных в Сети кадрах — сильно истощенный мужчина, с лицом, заросшим густой бородой и усами. Как ему удалось выжить, не сообщается. Известно, что спасенного передали медикам для наблюдения и реабилитации.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи сирийской границы.

Кроме того, 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошли толчки магнитудой 6,4 и 5,8, за которыми последовало 90 афтершоков. Сейсмическое событие оказало влияние на соседнюю Сирию, где в двух городах обрушились здания.

По данным на март, число погибших при землетрясении в Сирии превысило 5,8 тыс. человек. Всего в результате землетрясений пострадало более 400 тыс. жителей Сирии. Из-под завалов удалось спасти 1,5 тыс. человек.

О чудесных спасениях людей и животных под завалами после землетрясения сообщали в феврале и марте. В Турции в феврале спасатели обнаружили живой и извлекли из-под завалов девушку спустя 248 часов после землетрясения. А спустя 25 дней после разрушительного турецкого землетрясения спасатели извлекли из-под завалов живую собаку.