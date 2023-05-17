В Красном Кресте назвали напряженной ситуацию вдоль всей линии соприкосновения

Гуманитарная ситуация в зоне конфликта напряженная по всей линии соприкосновения, определить наиболее пострадавший регион нельзя. Об этом в интервью «Известиям» сказал глава региональной делегации МККК в России и Республике Беларусь Ихтияр Асланов.

«Ситуация напряженная по всей линии соприкосновения. Нельзя сказать, в каком регионе сложнее. Боевые действия активны по обе стороны, часть населения уже покинула свои дома, но некоторые остались. Происходящее оказывает сильное влияние на жизнь мирных людей по обе стороны конфликта», — сказал он.

При этом, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, Ихтияр Асланов подчеркнул важность обеспечения ее безопасности в полной мере. Исходя из этого, МККК поднимает вопрос безопасности станции перед РФ и Украиной. При этом сотрудники комитета не присутствуют на месте, добавил он.

Кроме того, глава московской делегации напомнил, что из-за боевых действий разрушается инфраструктура, которая обеспечивает базовые потребности мирного населения: люди надолго лишаются воды и электричества.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Ихтияра Асланова «Известиям»:

«Договариваемся о более широком доступе МККК к военнопленным»