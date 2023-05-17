Диетолог назвала способ перестать «кусочничать»

Диетолог Гузель Евстигнеева заявила о вреде для здоровья быстрых перекусов. По ее словам, они способствуют набору лишнего веса.

В беседе с «Пятым каналом» во вторник, 16 мая, специалист отметила, что при каждом перекусе человек набирает дополнительные калории.

При этом, отметила Евстигнеева, новый прием пищи приостанавливает все процессы жиросжигания в организме. Она объяснила, что в желудке пища находится от четырех до шести часов, и если постоянно добавлять новые порции, весь процесс пищеварения работает с нагрузкой, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, каждая трапеза способствует увеличению уровня инсулина, из-за чего начинаются проблемы с глюкозой. Это может привести к инсулинорезистентности. Этот симптом лежит в основе ожирения, сахарного диабета, метаболического синдрома и других заболеваний.

Для того, чтобы отказаться от вредной привычки «кусочничать», диетолог посоветовала работать над собой и организовать сытные приемы пищи с содержанием достаточного количества белка и жира. Употреблять жиры стоит и животные, и растительные. Основная калорийность должна приходиться на завтрак: это могут быть бутерброды с рыбой, икрой, авокадо, красной икрой, пишет сайт kp.ru.

Также желание часто перекусывать снизится, если исключить из рациона быстрые углеводы — хлебобулочные и макаронные изделия, добавленный сахар. Для перекуса стоит выбирать свежие овощи. Также эксперт призвала не забывать о физической активности.

12 мая диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко посоветовала не исключать из рациона жиры при похудении. По ее словам, они необходимы для правильного функционирования организма наряду с белком и клетчаткой. Диетолог также отметила, что вопреки расхожему мнению овсянка не является самым полезным завтраком. Большое количество фитиновой кислоты в овсянке может вымывать кальций из костей, пишет RT.

В апреле врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что люди, сократившие потребление сахара или вовсе отказавшиеся от него, выглядят лучше. По ее словам, подобные ограничения положительно сказываются на состоянии и упругости кожи и в целом снижают скорость старения, пишет НСН. Она отметила, что отказ от мяса может спровоцировать негативные последствия, например, анемию. Она напомнила, что в нем есть витамин В12 и большое количество железа, аминокислоты и белок, которые требуются здоровому молодому организму.

Также в апреле врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что для перекуса в офисе лучше всего подходят фрукты и орехи. Она отметила, что в блюде на обед половину тарелки должны занимать овощи, четверть — цельнозерновые продукты, еще четверть — нежирный белок (рыба или птица).

В феврале главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова рассказала агентству городских новостей «Москва», что шпинат, капуста, листовые салаты и свежая зелень содержат «витамин ума» В1, поэтому их употребление полезно во время подготовки к экзаменам и проверочным работам. По ее словам, в этих овощах и зелени также содержатся необходимые для процессов регенерации клеток фолаты, а в листовых овощах много магния, повышающего устойчивость организма к стрессу.

Ранее врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян рассказала, что заменить фастфуд можно кисломолочными продуктами, орехами и сыром. Специалист отметила, что здоровой альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами, сообщает телеканал «Звезда».