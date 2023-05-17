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В парке «Сокольники» в Москве установят памятник строителям метро

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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На площади в парке «Сокольники» в Москве установят шестиметровый памятник строителям метро. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

По его словам, разрабатывать концепцию будущего монумента начали еще в ноябре 2022 года. В настоящее время она уже утверждена, подготовлен макет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Автором памятника, который планируется выполнить из бронзы, выступил известный скульптор Вильдар Юсупов. Монумент представляет собой фрагмент тоннеля в натуральную величину диаметром 6 м. Установлен он будет на постаменте высотой в 2 м, пишет «Москва 24».

«В центре композиции с одной стороны размещены фигуры метростроителей, а с другой — карта Москвы с первой построенной линией — Сокольнической», — рассказал Жуков.

Памятник планируется установить на площади в столичном парке «Сокольники» в 2024 году.

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15 мая в пресс-службе столичного дептранса сообщили, что поезд нового поколения может появиться в Московском метрополитене в 2026 году.

В настоящее время совместно с производителем занимаются разработкой новой модификации поезда «Москва-2020» с улучшенными характеристиками.

Также 15 мая Московскому метрополитену исполнилось 88 лет. Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, столичная подземка «входит в число мировых лидеров: по точности соблюдения расписания, интенсивности движения и темпам строительства». Он добавил, что в этом году полностью запустили Большую кольцевую линию (БКЛ). И эта ветка сейчас — мировой рекордсмен по протяженности, отмечает телеканал «360».

13 мая в честь 88-летния столичного метро на БКЛ прошел парад поездов, отмечает телеканал «Звезда». В рамках праздника пассажиры могли прокатиться на ретропоездах и самых современных составах, уточняет сайт aif.ru.

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