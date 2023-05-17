В Портленде произошел мощный пожар в жилкомплексе

В центре Портленда произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщает OPB 16 мая.

Несколько человек эвакуировали из здания. По информации KPTV, в районе отключили электричество в связи с пожаром. Кроме того, на ближайшей автостраде перекрыли дорогу. Клубы дыма замечали жители разных районов.

Причины инцидента устанавливаются. По одной из версий, пожар произошел на третьем этаже.

Ранее, 15 мая, в больнице Святого Карлоса, расположенной в Мадриде, в результате пожара погиб 68-летний пациент, еще 24 человека пострадали. Отмечается, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.