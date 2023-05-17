В Чебоксарах нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП во время погони

В Чебоксарах водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения, уходя от полицейского погони, спровоцировал смертельное ДТП. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Мужчина не притормозил на перекрестке и на полной скорости въехал в стоящий на светофоре Ford Focus. Виновник ДТП не пострадал, а вот водителя и пассажира второй иномарки с травмами доставили в больницу. По информации местного портала «Proгород», позже один из них скончался.

«У предполагаемого виновника ДТП установлено состояние алкогольного опьянения, в 2020 году 33-летний житель Чебоксар привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду, лишен прав. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении регионального МВД.

В этот же день два легковых автомобиля столкнулись на дороге Бураново – Киясово в Удмуртии. Один человек получил смертельные травмы. По предварительной версии, водитель автомобиля «Лада Гранта» 1987 года рождения уснул за рулем и допустил выезд на встречную полосу.