Парламент Гагаузии утвердил избрание главой автономии Евгении Гуцул

Народное собрание (парламент) Гагаузии во вторник, 16 мая, утвердило решение ЦИК об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул.

Председатель Народного собрания Дмитрий Константинов уточнил, что это решение поддержали все депутаты, собравшиеся во вторник на экстренном заседании в связи с эскалацией напряженности в регионе. Трансляция заседания велась на странице парламента в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Решение парламентариев одобрили и участники массового митинга.

Жители автономии на акции протеста также заявили, что они не позволят президенту Молдавии Майе Санду, которая потребовала пересчета голосования, навязывать диктатуру и будут защищать выбор избирателей.

«Мы будем отстаивать наше право, наш выбор, и никто этому не сможет помешать. Как бы ни хотела это власть, как бы она на нас ни давила, но нас не сломать», — сказала Гуцул на митинге.

Евгения Гуцул 14 мая победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии после подсчета 100% бюллетеней. Она лидировала с 51% голосов.

Лидер партии Илан Шор прокомментировал решение властей Молдавии отменить итоги выборов главы Гагаузии, где победила представитель оппозиции. По его словам, эта инициатива властей приведет к возмущениям в народе и, соответственно, к протестам.

Днем ранее Шор заявил, что политсила будет добиваться проведения референдума в стране относительно того, каким курсом должна идти Молдавия во внешней политике. Он также добавил, что по Конституции страны Молдавия — нейтральная страна, прозападным идеям в ней не место.

Таким образом Шор прокомментировал слова председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о планах государства выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ.