Google начнет удалять неактивные аккаунты

Американская корпорация Google 16 мая из соображений безопасности обновила политику в отношении старых учетных записей, которые не использовались долгое время. С декабря 2023 года компания начнет удалять неиспользуемые аккаунты, о чем сообщается в блоге организации.

Google в 2020 году ввела норму об удалении хранящегося в неактивной учетной записи контента. Теперь интернет-гигант начнет удалять неиспользуемые в течение двух лет аккаунты самостоятельно.

Как отметили в компании, мера поможет снизить угрозы безопасности, такие как спам, фишинг и взлом учетных записей. Если учетная запись не использовалась в течение длительного периода, то она может быть взломана, так как забытые аккаунты, как правило, не имеют современные, достаточно сложные пароли.

«Наш внутренний анализ показывает, что заброшенные учетные записи как минимум в 10 раз реже, чем активные учетные записи, используют двухэтапную аутентификацию», — говорится в сообщении.

Если аккаунт взломан, то его можно использовать для спама или кражи личных данных. Поэтому неиспользуемые аккаунты будут удалены.

В итоге станет недоступным, в частности, адрес электронной почты Gmail, сообщения Gmail, события Google Calendar, файлы Drive. Удалять аккаунты и видео на YouTube компания не планирует.

«Перед удалением учетной записи мы за несколько месяцев отправим ряд уведомлений, как на адрес электронной почты учетной записи, так и на адрес электронной почты для восстановления (если он был предоставлен)», — говорится в заявлении корпорации.

По словам специалистов, чтобы Google считал учетную запись активной, необходимо совершить несколько действий. Так, будет достаточно читать или отправлять электронные письма, смотреть ролики на YouTube или использовать поиск Google.

В апреле Twitter начал удалять галочки верификации у пользователей, в том числе медийных личностей, которые не оплатили подписку Twitter Blue. Без галочек остались папа римский, телезвезда Ким Кардашьян, певицы Бейонсе и Кэти Перри.

В декабре владелец Twitter Илон Маск сообщил, что в течение нескольких месяцев все учетные записи с устаревшими синими галочками верификации в социальной сети Twitter будут удалены.