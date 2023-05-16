Российских спортсменов не допустили к участию в Европейских играх

Российские и белорусские спортсмены не будут допущены до участия в Европейских играх в Польше. Решение об этом подтвердили в Европейском олимпийском комитете (ЕОК), сообщил 15 мая портал Inside the Games.

«Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве», — приводит портал слова представителя ЕОК.

Европейские игры пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше. Эти соревнования — часть отбора на Олимпийские игры-2024 в Париже.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

В том же месяце министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что Варшава будет шантажировать МОК бойкотом Олимпийских игр в связи с возможным участием в них спортсменов из России. Кроме того, для участия в любых европейских соревнованиях, в том числе на территории Польши, он потребовал от россиян подписать заявление об осуждении спецоперации РФ.

В Москве, в свою очередь, отмечали, что в случае недопуска спортсменов к Европейским играм в Польше будет рассмотрен вопрос участия россиян в Азиатских играх, которые пройдут этой осенью в китайском Ханчжоу.