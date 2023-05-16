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Сторонники оппозиционной партии «Шор» устроили митинги в молдавской Гагаузии

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Фото: РЕН ТВ
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В Гагаузии во вторник, 16 мая, проходят массовые акции протеста. Сторонники оппозиционной молдавской партии «Шор» окружили местный Центризбирком.

Жители автономии выступают против действий правительства Молдавии, которое фактически захватило ЦИК.

Сначала в здание ворвались сотрудники полиции, потом спецназ.

Протестующие утверждают, что силовиков направила лично президент страны Майя Санду. Глава государства не признала итоги выборов в Гагаузии, согласно которым победу одержала представитель фракции «Шор» Евгения Гуцул, и требует пересчета.

Митингующие заявили, что они не позволят Санду навязывать диктатуру и будут защищать выбор избирателей.

«Мы будем отстаивать наше право, наш выбор, и никто этому не сможет помешать. Как бы не хотела это власть, как бы она на нас не давила, но нас не сломать», — сказала Гуцул на митинге.

Евгения Гуцул 14 мая победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии после подсчета 100% бюллетеней. Она лидировала на выборах с 51% голосов.

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Шор прокомментировал решение властей Молдавии отменить итоги выборов главы Гагаузии, где победила представитель оппозиции. По его словам, эта инициатива властей приведет к возмущениям в народе и, соответственно, к протестам.

Также 16 мая протесты проходят у здания Конституционного суда в Кишиневе, где во вторник проходит заседание по вопросу запрета политформирования. Конституционный суд Молдовы приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии «Шор» 10 мая.

Днем ранее лидер партии Илан Шор заявил, что политсила будет добиваться проведения референдума в стране относительно того, каким курсом должна идти Молдавия во внешней политике. Он также добавил, что по Конституции страны Молдавия — нейтральная страна, прозападным идеям в ней не место.

Таким образом Шор прокомментировал слова председателя парламента Молдавии Игоря Гросу о планах государства выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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