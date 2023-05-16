Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань. Как сообщил 16 мая портал Focustaiwan, политик прилетела на остров вечером во вторник.

Поездка Трасс стала первым визитом на остров экс-главы британского кабинета с 1996 года.

Экс-премьер Британии приехала в качестве депутата Палаты общин британского парламента. В аэропорту Тайбэя ее встретил глава МИД Тайваня Джозеф Ву. Как отметила Трасс, она давно хотела посетить остров, однако была занята работой.

Бывший премьер-министр похвалила Тайвань как «убежище свободного предпринимательства, свободы слова» и сказала, что приехала сюда, чтобы оказаться на «границе свободы» в «абсолютно жизненно важное время для мира».

МИД Тайваня не уточнил, с кем из официальных лиц Трасс встретится во время своего пребывания и встретится ли она с лидером Тайваня Цай Инвэнь.

Визит политика продлится пять дней.

Трасс занимала должность премьер-министра с сентября по октябрь 2022 года: на 50-й день работы на этом посту она объявила о своей отставке.

В апреле в ходе выступления в консервативном аналитическом центре «Наследие» в Вашингтоне Трасс раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за посещение Китая. Она подчеркнула, что предположение Макрона о том, что Тайвань — это что-то не представляющее интереса для Европы, ошибка.