Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме под Волгоградом
Два человека пострадали после взрыва в жилом многоэтажном доме в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает в своем Telegram-канале глава городского округа Александр Тюрин.
Пострадавших доставили в ЦРБ, они «получают всю необходимую помощь».
«По предварительным данным, в результате хлопка в однокомнатной квартире на Энгельса, 14 погибших нет. <...> несущие конструкции дома не повреждены», — написал он.
Сейчас на месте продолжают работать спецслужбы, обстоятельства случившегося устанавливаются. Тюрин подчеркнул, что взрыв в многоквартирном доме произошел в 19:13, через 17 минут горение удалось локализировать.
«Я вместе с сотрудниками МЧС, медиками, газовиками и правоохранительными органами работаю с жителями», — заверил глава Михайловки.
Чуть позже Тюрин сообщил о начале оперативного совещания по оказанию необходимой помощи пострадавшим в администрации муниципалитета.
Еще один взрыв в жилом многоквартирном доме в Волгограде произошел 21 апреля в 5 часов утра. ЧП случилось в доме на улице Титова. После взрыва начался пожар. Пострадавших и погибших нет.