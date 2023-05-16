Реклама
Прямой эфир
Общество
Найдено пророчество Жириновского о будущем России
Мир
Сторонники оппозиционной партии «Шор» устроили митинги в молдавской Гагаузии
Мир
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань
Общество
Росгранстрой сообщил о модернизации пункта пропуска в Забайкалье
Мир
Опубликованы кадры экстрадиции из Греции в РФ осужденного на 11 лет за убийство
Общество
В МВД пригрозили уголовной ответственностью читающим рэп о наркотиках
Спорт
Казанский УНИКС впервые победил в баскетбольной Единой лиге ВТБ
Мир
Эрдоган заявил о намерении продолжать связи с РФ в случае победы на выборах
Экономика
Россияне стали меньше интересоваться инвестициями в золото в 2023 году
Экономика
Эксперт заявил о заинтересованности Японии в поставках газа с «Арктик СПГ – 2»
Мир
Эрдоган отметил рекордную явку на выборах президента Турции
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Мир
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины о терактах против россиян

Эрдоган отметил рекордную явку на выборах президента Турции

Эрдоган заявил, что явка на выборах президента была рекордной и составила 90%
0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил сограждан за активное участие во всеобщих выборах и отметил рекордную явку в 90%. Заявление политика 16 мая опубликовал телеканал Haber Turk.

«Хочу выразить благодарность каждому гражданину, пришедшему на выборы, что бы он ни выбрал. Зрелость, проявленная нашей нацией, выше всякой оценки. До 90% проголосовавших», — сказал он.

Турецкий лидер поблагодарил политические партии, кандидатов, СМИ, правоохранителей и всех госслужащих. Он поздравил депутатов с избранием.

Ранее во вторник Эрдоган заявил, что намерен победить во втором туре президентских выборов. Он подчеркнул, что в первом туре борьба была упорной, со стороны его команды не было провокаций и внимание на давление они не обращали.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Первый тур выборов главы республики прошел 14 мая. Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один их кандидатов не набрал нужных для победы в первом туре 50% голосов.

ЦИК страны подтвердила, что будет второй тур, который пройдет 28 мая.

В свою очередь, старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с «Известиями» заявил, что во втором туре президентских выборов в Турции может развернуться жаркая борьба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, также сообщил, что в Кремле с большим интересом наблюдают за ходом президентских выборов в Турции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023