Эрдоган отметил рекордную явку на выборах президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил сограждан за активное участие во всеобщих выборах и отметил рекордную явку в 90%. Заявление политика 16 мая опубликовал телеканал Haber Turk.

«Хочу выразить благодарность каждому гражданину, пришедшему на выборы, что бы он ни выбрал. Зрелость, проявленная нашей нацией, выше всякой оценки. До 90% проголосовавших», — сказал он.

Турецкий лидер поблагодарил политические партии, кандидатов, СМИ, правоохранителей и всех госслужащих. Он поздравил депутатов с избранием.

Ранее во вторник Эрдоган заявил, что намерен победить во втором туре президентских выборов. Он подчеркнул, что в первом туре борьба была упорной, со стороны его команды не было провокаций и внимание на давление они не обращали.

Первый тур выборов главы республики прошел 14 мая. Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один их кандидатов не набрал нужных для победы в первом туре 50% голосов.

ЦИК страны подтвердила, что будет второй тур, который пройдет 28 мая.

В свою очередь, старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с «Известиями» заявил, что во втором туре президентских выборов в Турции может развернуться жаркая борьба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, также сообщил, что в Кремле с большим интересом наблюдают за ходом президентских выборов в Турции.