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Глава Ингушетии сообщил о смерти избитой девочки из Малгобека

Глава Ингушетии Калиматов: избитая четырехлетняя девочка из Малгобека умерла в больнице
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Четырехлетняя девочка из города Малгобек, в избиении которой обвиняют ее мать, умерла в больнице в Ингушетии. Об этом сообщил во вторник, 16 мая, глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Мне сообщили очень тяжелую весть. Умерла маленькая Самира. Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на ее короткую жизнь», — написал он в своем Telegram-канале.

Калиматов рассказал, что еще неделю назад все радовались, что девочка пришла в себя. Тогда была надежда, что она пойдет на поправку. Однако врачи оказались бессильны.

Ранее, 9 мая, глава республики сообщал, что девочка дышит сама, без помощи ИВЛ. Также он добавил, что правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства избиения ребенка.

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Девочка с телесными повреждениями поступила в малгобекскую больницу 30 апреля. После обследования подозрения в нанесении телесных повреждений пали на мать малышки. На следующий день после того, как об инциденте стало известно, женщину заключили под стражу.

5 мая матери девочки предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ход расследования уголовного дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

До этого пресс-служба республиканского МВД сообщала, что семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная.

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