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Опубликованы кадры экстрадиции из Греции в РФ осужденного на 11 лет за убийство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Генпрокуратура России во вторник, 16 мая, показала кадры экстрадиции из Греции в РФ осужденного за убийство Нодари Малашхии.

На записи видно, как осужденный в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ направляется из самолета к машине, после чего его увозят.

«Поскольку Малашхия скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В ноябре 2020 года в связи с задержанием его на территории Греции Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день об экстрадиции Малашхии сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

25 августа 2017 года Малашхия приехал с друзьями к знакомому в Сочи с целью выяснения отношений. Ссора перешла в драку, во время которой потерпевший достал пистолет и выстрелил в воздух. После этого Малашхия несколько раз ударил его по голове, отобрал пистолет и выстрелил в спину. От полученных ранений мужчина умер. Для того, чтобы скрыть следы преступления, Малашхия прибыл на побережье и избавился от оружия.

Суд в июле 2018 года признал Малашхию виновным в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия и назначил наказание в виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы.

Более двух лет Малашхия находился в бегах, он был объявлен в розыск. В ноябре 2020 года мужчину задержали на территории Греции.

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