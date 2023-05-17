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Регионам вернут подоходные налоги

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Комитет Госдумы по бюджетам и налогам одобрил законопроект о возвращении подоходного налога «по месту требования» — в региональные и местные бюджеты. Комитет рекомендовал принять документ в первом чтении 17 мая.

Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, среди которых — спикер ГД Вячеслав Володин и первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, а также сенаторы Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. Поправки устанавливают первоочередное зачисление НДФЛ в бюджеты субъектов РФ и закрепляются в Налоговом кодексе РФ.

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Впервые озвучил идею вывести НДФЛ из Единого налогового счета (ЕНП) губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 14 апреля на Госкомисии по развитию Арктики.

С введением механизма единого налогового платежа (все налоги перечисляются одним платежом на единый счет, администрируемый федеральным казначейством) регионы ощутили серьезные потери в сборах по НДФЛ — от 13% до 20% от общей суммы сборов.

Субъекты стали просить о возвращении к прежней системе зачисления НДФЛ: выплатили зарплату — перевели 13% подоходного налога в местную казну, но Минфин РФ настаивал на сохранении единого налогового платежа. В результате долгих переговоров был найден компромиссный вариант — НДФЛ зачисляется в приоритетном порядке, то есть через единый федеральный счет идет сразу в местную казну. Соответствующий законопроект 15 мая вечером был зарегистрирован в системе Госдумы.

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Налог на доходы физических лиц является ведущим бюджетообразующим налогом для региональных и особенно местных бюджетов, считает Цыбульский.

«Реализация положений проекта федерального закона позволит укрепить финансовую устойчивость региональных и местных бюджетов, минимизировать негативные последствия в связи с введением института единого налогового счета для исполнения региональных и местных бюджетов», — сказал он.

В будущем НДФЛ должен платить сам гражданин, а не работодатель, считает депутат ГД от фракции ЛДПР Станислав Наумов. Тогда появится четкий спрос гражданского общества с органов местного самоуправления, пояснил он.

«Более того, по аналогии с цифровым рублем каждый гражданин вправе высказывать мнение о том, как бы он хотел распределить свой налоговый платеж, что поставить в первую очередь на финансирование», — полагает депутат.

При этом региональная часть налога на прибыль является не менее важным источником доходов субъектов, чем НДФЛ (ситуация различается от региона к региону), добавил руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин.

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