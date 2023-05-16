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В российском посольстве упрекнули США в игнорировании репрессий УПЦ

Посольство РФ в Вашингтоне: США игнорируют ущемление киевским режимом прав верующих и репрессии УПЦ
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Фото: TASS/ZUMA
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Соединенные Штаты игнорируют ущемление прав верующих, а также репрессии в отношении представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны киевского режима. Об этом во вторник, 16 мая, заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя доклад Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире.

Доклад был опубликован накануне, в нем второй год подряд Россия называется «страной, вызывающей особую обеспокоенность» и обвиняется в гонении на «религиозные общины в пределах и вне ее границ», в том числе в контексте украинского конфликта.

«При этом [в докладе] проигнорировали нарастающее с каждым днем ущемление именно киевским режимом прав верующих. Гонения на послушников Киево-Печерской лавры. Предпочли закрыть глаза на репрессии [президента Украины Владимира] Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви», — указали в дипмиссии.

Кроме того, как отмечается в сообщении, американцы бездоказательно вменили России попытку раскола православной церкви, перевернув с ног на голову причинно-следственные связи украинского конфликта.

Дипломаты отметили, что подобный подход является проявлением «двойных» стандартов, и призвали США прекратить политизировать тематику свободы вероисповедания, используя ее как рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других государств.

Захват с переворотом: на Украине раскольники заняли два храма УПЦ
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Ранее, 12 мая, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с октября 2022 года на Украине возбудили 61 уголовное дело в отношении священнослужителей УПЦ. По его словам, «карательные органы» Киева, в частности Служба безопасности Украины (СБУ), провели более 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ на всей территории Украины.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью (УПЦ) получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Священнослужителям разрешили остаться в лавре только при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ.)

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Гонения продолжились и в этом году. Так, в апреле каноническую УПЦ запретили власти Ровненской области. Аналогичные решения были приняты во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях. При этом сторонники раскольнической Православной церкви Украины продолжают захватывать храмы.

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