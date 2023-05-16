Иван Емельяненко показал тренировку в преддверии боя с Алексеем Леденевым

Дебютант ММА, младший брат российских бойцов Федора и Александра Емельяненко Иван показал «Известиям» 16 мая свою тренировку перед предстоящей встречей на ринге с чемпионом мира по самбо и дзюдо Алексеем Леденевым.

Спортсмен побил боксерскую грушу и потренировался в спаринге.

13 мая Леденев назвал предстоящий бой с Емельяненко «самым большим вызовом» в этом году. Дзюдоист рассказал, что причина такого вызова для него — фамилия соперника. Несмотря на заявление, Леденева не впечатлила техника будущего противника.

Как заявил 9 мая глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, успех Емельяненко зависит от его физической формы. Лишь в этом случае, отметил собеседник, спортсмена можно будет назвать фаворитом боя с небольшим перевесом.

3 мая мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев сказал, что у Ивана Емельяненко больше шансов на победу, чем у Леденева. По его мнению, у второго спортсмена не хватит уровня подготовки в этом бою.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего ожидается четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.