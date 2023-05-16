Илон Маск отрицает причастность к делу JP Morgan и Джеффри Эпштейна

Илон Маск отверг свою причастность к делу JP Morgan и Джеффри Эпштейна. По словам предпринимателя, он не сотрудничал с финансистом. Маск заявил, что Эпштейн никогда не консультировал его. При этом Tesla и JP Morgan действительно сотрудничали, но разорвали соглашение более 10 лет назад, передает телеканал «Известия». По словам главы компании, кредитная организация его подвела.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.