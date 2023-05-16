Рабочий пострадал при падении с вышки мобильной связи в Казани
В поселке Константиновка в Казани рабочий сорвался с вышки мобильной связи. Мужчина госпитализирован, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел 16 мая на улице Центральной. Как рассказал информагентству старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, пострадавший — 29-летний сотрудник казанского предприятия. Он упал с вышки, когда выполнял монтажные работы.
В пресс-службе горздрава «Татар-информу» сообщили, что мужчина госпитализирован в городскую больницу № 7. Информация о его состоянии не приводится.
Как уточняет InKazan.ru, по предварительным данным, работы проводились без страховки. Прокуратура Казани начала проверку по факту случившегося.